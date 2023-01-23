『【最終値下げ！】 Barbour Bshop別注 SPEY JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 47分に出品され03月30日 07時 47分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バブアー 「 BLYTH 」

（スペイをベースにビデイルのポケットが付いた

モデルです）



Bshop限定 別注モデルです。



服の系統が変わり 着用機会無いため出品致します。



ノンオイルドな為、面倒な手入れの必要なし、

ナイロン系でサラリとして着やすく、

この時期にぴったりです。



状態: 購入してから1回試着程度で着用したのみで

その後は自宅で保管しておりほぼ未使用です。



Bshop 名古屋ラシック店 にて購入しました。



定価:35,200円



サイズ: M

着丈：約61ｃｍ

裄丈：約75．5ｃｍ

身幅：約61ｃｍ

裾幅：約60ｃｍ



私自身の身長 165㎝

体重 54kg

体格 平均的





※実物の写真は4枚目〜になります。

実際の色味は1〜3枚目のが近いです。

どうしても、光の加減で実物を撮影すると

ブラウンぽく暗く映ってしまいます。

実物写真の中でも6枚目に映ってる色味が

1番実物の色に近く判断しやすいかと思います。





質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。

常識範囲内の値引き交渉も承っております。

コメントいただければ考慮いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【最終値下げ！】 Barbour Bshop別注

SPEY

JACKET