『PRADA ミニショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 07分に出品され03月15日 00時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダ/バッグサイズ···ミニバッグ



PRADAのミニバッグです！

10cm×15cm×5cmです！



ショルダーのところが一部剥がれています！

写真でご確認下さい！



バッグの中にカードが3枚入るようになっています！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ミニショルダーバッグ