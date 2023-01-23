『BLACK EYE PATCH パーカーMサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 20分に出品され03月11日 11時 20分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Black eye patch グレーパーカー。

数回の着用です。

胸元若干のさけあり。

目立った汚れなどはありませんが、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラックアイパッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BLACK

EYE

PATCH

パーカーMサイズ