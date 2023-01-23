『【未使用品】ザイグル ZAIGLE サークル炙輪 グリーン NC-400【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 36分に出品され04月08日 21時 36分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。



【商品について】



☆未使用品です☆



■メーカー：ZAIGLE ザイグル

■商品名 ：サークル炙輪

■型番 ：NC-400

■カラー ：ミントグリーン





【付属品】

・本体

・プレート

・トング

・カバー

・取扱説明書





※写真に写っているものがすべてです。





【外観の状況】



・未使用品ではありますが、元箱がない状態で保管しておりましたので、目に見えない細かなキズがある場合が御座います。





詳しくは商品写真にてご覧ください。



簡易清掃・アルコールでの除菌を行なっております。



あくまでも中古の商品となります。



気になる点、ご質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。





【保管状況】

大切に暗所で保管しておりました。



【発送】

丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。





コメント無し即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザイグル