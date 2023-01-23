『HIGH-END LEATHER ROOM KEYRING by Annonay【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 13分に出品され03月21日 09時 13分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CTHY の HIGH-END LEATHER ROOM KEYRING by Annonay です。

購入したものの使用機会がないため出品します。

刻印は「CTHY」となっています。

開封していますが未使用です。



▼素材

レザー/ブラス(プレート部分)/メタル(留め具部分)



▼サイズ

全長約15cm(飾りレザーコードは含まず)

レザープレート部分8cm×4cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ HIGH-END

LEATHER

ROOM

KEYRING

by

Annonay