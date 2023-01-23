『plage MANTECO スタンドカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 17時 32分に出品され03月28日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 淡いグレージュのヘリンボーン柄です。



サイズ38

素材：写真7枚目をご参照下さい。



着丈：約105cm

身幅：約65cm

肩幅：約55cm（ドロップショルダー）



昨年購入し、10回程度使用後クリーニングして保管しておりました。

特にダメージは見当たりませんが、個人保管品であることをご理解の上ご購入をお願いします。



寒くなってきたので、これから重宝すると思います！



【スタイリッシュなデザイン】

このロングコートは、ノーカラーのシンプルなデザインが特徴で、さまざまなスタイルに合わせやすいです。



【快適な素材】

ウール混紡の素材を使用しており、暖かさと快適さを提供します。寒い季節に最適です。



【オーバーサイズシルエット】

オーバーサイズのシルエットは、リラックスした雰囲気を演出し、重ね着にも適しています。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ plage

MANTECO

スタンドカラーコート