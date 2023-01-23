『【GUGU様専用】Arpege story 《店舗限定》W釦テーラードジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 21時 33分に出品され03月12日 21時 33分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です！！



定価 31,900円(税込)

ルミネ新宿・ルミネ大宮・ルクア大阪店限定商品です。

購入時期：2024年10月（再入荷予約で公式サイトにて購入）

状態：新品タグ付き

サイズ：2（Mサイズ）



ダブルボタンがクラシカルで上品な印象を与えてくれるテーラードジャケットです。

チェック柄は限定商品で現在人気のためSOLDOUTの入荷待ち商品です。

私には少し大きいため、お譲りさせていただきます。

ハンガーやビニールカバー付、届いた状態で発送致します。



【Mサイズ】肩幅:39cm バスト:100.6cm ウエスト:95.8cm 袖丈:59.9cm 裾まわり:113.2cm 着丈:71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【GUGU様専用】Arpege

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《店舗限定》W釦テーラードジャケット