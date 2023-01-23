『4k2661 袋帯 唐織 黒 金色 赤 銀色 白 花柄 和装 着物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 43分に出品され03月21日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
帯252 ●高級 正絹 六通 袋帯
¥ 9516
重要無形文化財【本場久米島紬】 【パールトーン】加工済 美品のお着物です
¥ 17400
正藍染・松阪木綿縞着尺反物・三重県指定伝統工芸品・長12m巾40cm・縞
¥ 10920
anan 竹梅 花柄浴衣 レディース 黄色の帯 紫 浴衣帯セット
¥ 7410
紅型 本場琉球紅型 名古屋帯 薄赤茶色 縮緬 正絹 お太鼓柄 ワンポイント柄
¥ 25398
帯249 ●高級 正絹 本場筑前博多織 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 9594
R6SK1141 袋帯 唐織 ゴールド 黒 赤 青 紫 源氏車 花 六通柄
¥ 8970
夏帯 袋帯 夏すくい 枝葉模様に千鳥 乳白色 O-3984
¥ 12400
ま-394 浴衣 レディース まとめ売り 20枚
¥ 10764
浴衣館グレース 4点セット➕カゴバッグ
¥ 12480
新品 喪服5点セット 五つ紋 丸に梅鉢 150cm
¥ 20000
訪問着4点フルセット 477C 入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 10500
カズくん様 ご専用 / 帯、帯留め
¥ 12000
博多織 リバーシブル 創作工房 お洒落袋帯 マルチカラーよろけ縞 粋の極み 正絹
¥ 9360
リーフ模様 小紋 青海波地紋 着物 013w
¥ 7332
専用帯347 ●高級 正絹 全通 袋帯 葡萄 栗鼠
¥ 9295
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 グレー 花火 鹿の子 グラデーション 着物 075w
¥ 16770
(11月展❷) No.1881 未使用シリーズ正絹遠山霞暈し訪問着 超美品
¥ 9360
落札価格8736円
481 入札履歴
終了
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