『令和6年新札対応 識別機 新品未使用 コンラックス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 45分に出品され03月28日 13時 45分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>事務・店舗用品>>>オフィス家具
|商品の状態:
|新品、未使用
① プラス ファイリングキャビネット K型 A判 A4-4 21534
¥ 11500
エンゲルス AD-100 ハンディーカウンター 紙幣カウンター
¥ 10530
★送料無料サイズ変更可能A3丸穴14段引き出し/無垢材木製書類ケースオーダー可能
¥ 13950
R676金庫 43L 白 電子テンキー式 振動警報 防犯
¥ 10530
Bauhutte(バウヒュッテ) カドデスク BHD-700K-BK
¥ 12480
ドイツ製 sedus セダス ビストロテーブル BISTROTISCH
¥ 14000
◇SHARP◇電子レジスタ◇ブラック◇
¥ 11050
タカラベルモントリクライニングチェアー
¥ 31200
【新品未使用】BOBY WAGON 4×8ボビーワゴン 4段8トレイ ホワイト
¥ 55000
木製テーブル 2台
¥ 7800
無印良品 無垢材デスク付属品の引出しのみ
¥ 7800
キッチンワゴン ラック 昭和レトロ 当時物 お盆 インテリア キャスター付
¥ 7800
未使用 SENTRY (セントリー) 金庫 22.8L JF082ET
¥ 14000
サカエ ck軽量作業台・折リタタミ式
¥ 11375
引取限定 3人用オフィスロッカー 6人分 更衣室 ロッカー オフィス家具
¥ 8667
【定価60％OFF】東洋リビング全自動防湿保管庫 オートドライ
¥ 108000
まさ様専用 会議用テーブル 応接テーブル オフィス
¥ 8580
2台 PLUS/プラス OAデスク/平机 SP-T147H W140㎝×D70㎝
¥ 14000
落札価格35000円
791 入札履歴
終了
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