『令和6年新札対応 識別機 新品未使用 コンラックス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 45分に出品され03月28日 13時 45分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アクセスありがとうございます。

識別機（ビルバリ）の出品となります。

現行紙幣、令和6年の紙幣どちらも使用頂けます。

※400枚収納ストックタイプ

1000円紙幣のみ対応します。



在庫少なくなってきました。

追加発注は納期5-6ヶ月かかります。



メーカー→コンラックス

型式→NB-2MB1-1A（S4）

紙幣受け部35ミリタイプとなります。

新品リビルト品となります。



領収書が必要ありましたら購入後速やかに連絡お願い

します（インボイス登録領収書）。

商品発送後の領収書の発行は致しており

ません。



マリンゲームにも使用できますが、変換ハーネスが

必要となってきます。

※別途11000円送料込



各種券売機に利用の場合には、紙幣受け

部のツバの長さを確認下さい。



アインテック両替機は紙幣受け部が

15ミリとなります。



※※わからない事はわかる範囲でお答え

します



EMS-6

EMS-5

CSD-2 大一

CSD-3 大一

マリンゲーム

ガチャガチャ

ポケモンカード

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♯NB-2MB1-1A(S4)

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発送はヤマト運輸宅急便元払いにて

発送します。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>事務・店舗用品>>>オフィス家具 商品の状態: 新品、未使用