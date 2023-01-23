『TED BAKER エレガントなノースリーブドレス ［新品］❣️ M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 18時 06分に出品され04月25日 18時 06分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TED BAKER エレガントなノースリーブドレス ❣️



裏地は総裏地で、背面にジッパーが付いており、ショルダーストラップは調節可能です。金具部分はローズゴールドカラーでTED BAKERのプリントが入っています。



サイズ: M 日本: 11

身幅: 42cm、

ウエスト: 35cm、

ヒップ: 44cm、

着丈: 103cm (肩から)

※素人採寸になります。



色: ターコイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: テッドベイカー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ TED

BAKER

エレガントなノースリーブドレス

［新品］❣️

M