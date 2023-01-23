『専用帯727●人間国宝 千葉あやの 正藍冷染 高級 麻 夏帯名古屋仕立 名古屋帯【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月20日 08時 18分に出品され05月20日 08時 18分に終了予定です。即決価格は23,496円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 8月 7日出品！！

出品から5日以内のご交渉には積極的にお応えさせて頂きます＼(^o^)／



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高級 麻 帯 です。





●コメント

千葉あやの氏は、1955年に正藍染（正藍冷染）の技法で、重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定されております。

現在も正藍染の人間国宝は千葉あやの氏ただ一人に留まっており、一貫した自家での生産体制と幅広い技術力は高い評価を受けています。

正藍染の技法は、藍・麻の種まきを行い、栽培、糸作り、藍建て、染め、機織りで織り上げるまでの一貫の製作工程を全て一人の手で行っており、手作業にて作られる作品は、素朴で優しい風合いに満ちています。

千葉あやの氏の麻織は、苧麻ではなく、古事記にも登場する繊維で、神事には欠かせない大麻を使用されております。

さらに、正藍染は自然のままの発酵で作られる為、染めが行われる期間は一年のうちの極僅かで、大変貴重な作品となっています。



大変希少かつ上質な帯ですので是非この機会にご入手ください。



●購入金額

お譲りいただいた方曰く、69万円で購入されたとの事です。





●状態

B





※A＝未使用、B＝1〜2度使用、

C＝2度〜4度使用（多少使用感有）、D＝使用感有

長期自宅保管の為完璧をお求めの方にはオススメ致しません

詳しくは写真でご確認ください。



異臭＝無し





●長さ

約 351cm







他にも帯の出品が多数ございます！

#おびおび出品在庫

からご覧ください(^^)



2つセット購入で 1000円〜3000円

3つセット購入で 2000円〜6000円

4つセット購入で3000円〜9000円

5つセット購入で5000円〜13000円

値引き！！

詳しい値引き価格は、コメントにてお答え致しますので、タイトルの帯番号をお申し付けください(^^)



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