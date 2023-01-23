『新品 タグ付き ユニクロ ＋J カシミヤブレンド ラップ ロングコート ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 06時 13分に出品され05月04日 06時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のため、とても綺麗な状態です。



丁寧・迅速な対応を心がけています。



オーバーサイズなので、ゆったり着れます。



普段着から、冠婚葬祭と、あるととても便利な1着です。



とてもエレガントで素敵なコート、いかがでしょうか？



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

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ロングコート

ブラック