『ビンテージ1940’sハワイアンアロハシャツ柄合わせシェルボタン黄金サイズUSA【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 09分に出品され04月23日 20時 09分に終了予定です。即決価格は30,906円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 激レアビンテージアイテムをマイコレクションから出品します!!!人気必至のビンテージアイテムですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!



珍しい一点物ですので、ご興味のある方は是非お早めに！早い者勝ちです！



アイテム名：VINTAGE 1940’s “FLORIDA SUN WEAR” HAWAIIAN ALOHA S/S SHIRTS NAVY x LIGHT BLUE SIZE M



アイテム説明 : 1940年代ハワイアンアロハシャツ。⁡洒落たネイビーベースのボディにライトブルーの柄の入る一枚。爽やかな配色が最高に良いですね。両ポケ、シェルボタン、柄の大きさと、40年代のビンテージのディテールが詰まった逸品となります。ポケットの柄合わせも言わずもがな、最高ですね！デザイン、サイズ感も抜群なので、ホワイトコットンパンツやリネンパンツ等にも合うと思いますので、汎用性も有り、お勧めの本当にお洒落で良いシャツです。



サイズが良く、状態と柄の良いハワイアンシャツは高値で取引されるヴィンテージ品です。



世界的なアロハシャツのニーズに伴いアメリカサイドの評価もぐんぐん上がってきました。今後値段も高騰していく一方ですので、お好きな方はこの機会に是非ご検討下さい。



カラー：ネイビーボディXライトブルー柄



素材: RAYON 100%



サイズ：M(超希少なタグ完備!)

実寸(平置き採寸/素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい):

肩幅約44.0cm

身幅約57.5cm

着丈約70.5cm

袖丈約23.0m



着丈も短めで身幅もあり、黄金サイズです。1940年代アロハシャツ、中でも、ネイビボディにライトブルーの同系色柄は大変稀少で、状態やサイズのいいものは年々枯渇してきております。



状態：古着に慣れている方なら、日常使用していただく分には特に問題はないですし、年代やアイテムからしても比較的状態がいいものです。全体的に目立つ汚れ・ダメージ等なく良い状態です。画像にてご判断の上ご確認下さい。



古着、ビンテージ品にご理解のない方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アメリカンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ1940’sハワイアンアロハシャツ柄合わせシェルボタン黄金サイズUSA