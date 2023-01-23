『Knuth Marf cutting edge shirt jacket 新品【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 09時 50分に出品され04月07日 09時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付きです。

クヌースマーフ公式通販サイトから購入しました。

現在完売されており、貴重なお品となります。

着用する機会が無かった為、出品いたします。

サイズ S



【デザイン】

このカッティングエッジシャツジャケットは、アイスブルーの色合いが特徴で、ユニセックスデザインにより幅広いスタイルに対応します。



【素材】

高品質な素材を使用しており、快適な着心地を提供します。シンプルでありながらも洗練された印象を与えるデザインです。



【スタイルの提案】

カジュアルなコーディネートから、少しフォーマルなシーンまで幅広く活躍するアイテムです。パンツやスカートとの相性も抜群です。



- 色: アイスブルー

- スタイル: ユニセックス

- 商品名: カッティングエッジシャツジャケット

- ブランド名: Knuth Marf クヌースマーフ

cutting edge shirt jacket(unisex)/iceblue



ジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ステュディオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Knuth

Marf

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