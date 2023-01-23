『【新品】【38】GRACE CLASS ツイード ノーカラー ロングジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 15時 29分に出品され03月13日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ❤緊急企画❤

詳しくは、プロフィールをご覧下さい(*^^*)



⭐ #♡まねきネコ♡ ⭐



------------------------------------------------



【まとめ買いでお得!!】

フォローで『5%OFF!!』

フォロー＋2点購入で『10%OFF!!』

まとめ買い購入時は、フォローと購入される商品番号

をコメントください＼＼٩( ω )و //／／

この機会に是非ご覧くださいませ!!



------------------------------------------------



■ブランド: グレースクラス



------------------------------------------------



■サイズ詳細：



サイズ 38



寸法

身丈【 84㌢ 】

身幅【 54㌢ 】

肩幅【 50㌢ 】

袖丈【 50㌢ 】



------------------------------------------------



■色

⭐写真をご確認ください⭐



------------------------------------------------



■商品説明

最高級♥新品・タグ付き

⭐定価68,000円⭐

⭐ツイード生地⭐

⭐ノーカラー⭐

❤着心地楽々❤

色合い・デザイン素敵です(((o(*゜▽゜*)o)))

丁寧に梱包します٩( ω )و

状態は写真でご確認ください♪

早い者勝ちです！



------------------------------------------------



■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

梱包は丁寧にさせて、頂きます♡

水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします(^.^)



最後までご覧頂き、ありがとうございます( ^ω^ )

⭐ #♡まねきネコ♡ ⭐

↑

全商品見れますよ（╹◡╹）❤



--------------------------------------



商品番号 T 8131 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: グレースクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】【38】GRACE

CLASS

ツイード

ノーカラー

ロングジャケット