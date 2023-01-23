『ルイ・ヴィトン コメットバックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 00時 03分に出品され04月08日 00時 03分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前にネットで購入したのですがなかなか使うことがなく自宅で保管。1年過ぎて使わないと判断したため

譲ります^_^しっかりしててとてもいいバックです！



並行輸入品のため神経質な方はお控えください。

売るつもりはなかったのでレシートなどがないことも

ご了承ください。返品不可です。



ブラックカラーのハードウェア、ダブルジップ開閉、フロントにジップポケット、サイドにジップポケット 2 つ、内側にジップポケット、フラットポケット 2 つ。

・素材: ブラック ボレアリス、カーフレザー、牛革トリム、テキスタイルライニング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

コメットバックパック