『シャンブレーシャツ （大阪有名セレクトショップオリジナル）【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 11時 35分に出品され03月26日 11時 35分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に大阪のシルバーアンドゴールドで購入しました。

何にでも合わせやすい着やすいシャツでした。

自分のサイズに合わなくなり

手放すことにしました。



着丈69cm 身幅49cm

肩幅40cm 袖丈59cm



メンズのSサイズなので

男性なら細身で小柄な方や

女性にも着れるサイズ感だと思います。



以上です。

宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ シャンブレーシャツ （大阪有名セレクトショップオリジナル）