『Paul Smith 長袖シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 21分に出品され03月04日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

六角形のパターンが特徴的で、個性的な印象を与えます。



【多彩な色合い】

ピンク、青、白、黒などの多色使いで、さまざまなスタイルに合わせやすいです。



【快適な着心地】

長袖で、季節を問わず着用できるアイテムです。



- デザイン: 六角形のパターン

- 色: 多色（ピンク、青、白、黒）

- 袖の長さ: 長袖

- ボタン: 前面にボタン付き

- 襟の形: レギュラーカラー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミスコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Paul

Smith

長袖シャツ