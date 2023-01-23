『DOLCE&GABBANA トレンチコート サイズ４６ 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 04分に出品され03月29日 11時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トレンチコート ブラック メンズ



【ブランド】DOLCE&GABBANA ドルチェ＆ガッバーナ

【カラー】本体：ブラック



■素材：綿７３％ ポリアミドポル２７％



■サイズ■ ４６ （M-Lサイズ相当）

【肩幅】約４４㎝

【身幅】約５３㎝

【着丈】約９３㎝

【袖丈】約６５㎝



ベルト 取り外し可

【長さ】約１５０㎝

【幅】約５㎝

ベルトバックル

【縦×横】約6㎝×約4.5㎝



ベルトのウエストサイズ調整穴の長さ

一番短い 約100㎝

一番長い 約113㎝

※多少の誤差はご容赦下さい



◆ポケット付き



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



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【古着についてお読みください】

※全て検品した上で出品しておりますが、若干の汚れ等の見落としもあることをご理解ください。

また、自宅保存していたことにご理解いただき、店頭販売の新品レベルを求める方や小さな傷や汚れの見落としをご了承頂けない方、細かな点までを気にされる方、古着や保管品にご理解頂けない方はお互いにHAPPYになれないと思いますので、恐縮ですがご購入をご遠慮ください。

重大な見落としやこちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます。



※送料の関係で折りたたんでのご配送となります事ご理解の上、受け取られましたら、早めにご開封ください。



即購入大歓迎です☆



ご検討よろしくお願いいたします。





#ドルチェアンドガッパーナ

#ドルガバ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOLCE&GABBANA トレンチコート サイズ４６ 黒