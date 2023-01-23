『90s モーターサイクルジャケット randy【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 19分に出品され03月26日 23時 19分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 南青山のマンホールで購入したモーターサイクルジャケットです。

購入価格55000円ほどでした。

気分が変わったので出品致します。

着画のものと同じ商品です。

表記サイズ xl



バレシンシアガっぽいようなスタイリングにもってこいです。





RANDY MANHOLE BALENCIAGA MARTINROSE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

モーターサイクルジャケット

randy