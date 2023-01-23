『90s orvis オービス ウールジャケット Lサイズ チェック 緑タグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 04時 21分に出品され04月13日 04時 21分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···56cm

身幅···63cm

着丈···75cm



オービスのジャケットになります。

写真通りの商品ですが、着用して格好良いジャケットになります。

状態も特に問題ないです！



何かありましたらお気軽にお問い合わせ下さい、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オービス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

orvis

オービス ウールジャケット Lサイズ チェック 緑タグ