『希少✨GALFY リバーシブルスカジャン 中型犬 Lサイズ 刺繍【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 01時 21分に出品され04月18日 01時 21分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

こちらはガルフィーのリバーシブルスカジャンになります。



ガルフィーらしい犬の刺繍と和柄のスカジャンでリバーシブルになっているので気分によって使い分けが出来ます！



シルエットはワイド目なボックスシルエットで生地感はサテンのようなテロテロとした生地感です。



大手ブランド買取店にて購入した正規品になります。



○サイズ



サイズ L 中型犬



裄丈 90cm

身幅 62cm

袖丈 54cm

着丈 68cm





平置き実寸。

素人採寸のため誤差はご容赦ください。

着画はお断りさせていただいております。





○状態



少しシミがありますがあまり目立たないくらいかと思います。

中古品という事をご理解頂ける方のみご購入ください。



○カラー



マルチカラー



○配送



送料を抑える為、コンパクトに発送させていただきます。ご了承下さい。



わからないことなどございましたらお気軽に質問ください！購入前にプロフィールを読んでもらえると嬉しいです。



ギリギリで出品しているので大きな値下げは出来かねます。どうしてもという事でしたら「「金額をご提示した上で」」コメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ガルフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少✨GALFY

リバーシブルスカジャン

中型犬

Lサイズ

刺繍