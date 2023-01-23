『帯249 ●高級 正絹 本場筑前博多織 名古屋仕立て 名古屋帯【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 09分に出品され03月13日 20時 09分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11月14日出品！！

出品から5日以内のご交渉には積極的にお応えさせて頂きます＼(^o^)／



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高級 正絹 帯 です。





●コメント

博多織の帯は形を決めやすく、解けにくく結い易いという特長があり、古くは重い刀を腰に差す武士の帯として重用され、今でもその特性が活かされております。

大変上質な帯ですので是非この機会にご入手ください。



大変上質な帯ですので是非この機会にご入手ください。



●購入金額

お譲りいただいた方曰く、26万円で購入されたとの事です。





●状態

B





※A＝未使用、B＝1〜2度使用、

C＝2度〜4度使用（多少使用感有）、D＝使用感有

長期自宅保管の為完璧をお求めの方にはオススメ致しません

詳しくは写真でご確認ください。



異臭＝無し





●長さ

約 360cm







他にも帯の出品が多数ございます！

#おびおび出品在庫

からご覧ください(^^)



2つセット購入で 1000円〜3000円

3つセット購入で 2000円〜6000円

4つセット購入で3000円〜9000円

5つセット購入で5000円〜13000円

値引き！！

詳しい値引き価格は、コメントにてお答え致しますので、タイトルの帯番号をお申し付けください(^^)



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帯 博多帯 袋帯 名古屋帯 着物 黒留袖 留袖 振袖 和服 成人式 結婚式 シャレ帯 洒落帯 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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●高級

正絹

本場筑前博多織

名古屋仕立て

名古屋帯