『KETO(ケト) ストマックショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 07時 18分に出品され05月13日 07時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



KETO(ケト)というドメスティックブランドになります。

オールレザーで仕上げられた収納力バツグンのショルダーバッグ。



フロントにあるコンチョはシルバー950



ショルダーストラップに、カプセルシリンダーを付属しています。

マチも取っているので、中に入れた物が安定し易い作りになっています。

内ポケットも付いており、底には隠しポケットも付いています。(探してみてください！)



レザーの良い味が入っていますが、まだまだ使い込む事が出来ます。



もう生産していないアイテムになります。

宜しくお願いします。



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#sharespirit 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ケト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ KETO(ケト)

ストマックショルダーバッグ