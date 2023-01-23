『Nike Air Force 1 Low 07 Valentines Day【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 21分に出品され04月29日 17時 21分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Force 1 Low 07 "Valentines Day"ナイキ エアフォース1 ロー 07 "バレンタインデー"



25cm

3-5回履きました

箱、タグ、変え紐付き

確実正規品



即決OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Nike

Air

Force

1

Low

07

Valentines

Day