『【極美品】ルイヴィトン ダミエ ジェアン ヤック Ｍ93082 ビジネスバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 10時 31分に出品され04月01日 10時 31分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

LOUIS VUITTON ハンドバッグ ブリーフケース

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ジュアン



＊他サイトでも販売中のため、予告無しに売り切れる場合がございます！お早めにどうぞ◎



＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です✨



⚪︎型番

Ｍ93082



⚪︎シリアル

FL2078



○サイズ

タテ27cm

ヨコ38cm

マチ10cm

ハンドル42cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

内側色焼け(小)ベタ無し

その他大きく目立った傷や汚れ等無く美品です✨

末長くご使用頂けるかと思います◎

新品のような完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。



○カラー

ブラック

黒色



○素材

キャンバス

レザー



○付属品

保存袋



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



C1457 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】ルイヴィトン

ダミエ

ジェアン

ヤック

Ｍ93082

ビジネスバッグ