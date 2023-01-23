『ま-394 浴衣 レディース まとめ売り 20枚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 20分に出品され03月24日 04時 20分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
浴衣館グレース 4点セット➕カゴバッグ
¥ 12480
新品 喪服5点セット 五つ紋 丸に梅鉢 150cm
¥ 20000
訪問着4点フルセット 477C 入学式 卒業式 結婚式 七五三 お宮参り
¥ 10500
カズくん様 ご専用 / 帯、帯留め
¥ 12000
博多織 リバーシブル 創作工房 お洒落袋帯 マルチカラーよろけ縞 粋の極み 正絹
¥ 9360
リーフ模様 小紋 青海波地紋 着物 013w
¥ 7332
専用帯347 ●高級 正絹 全通 袋帯 葡萄 栗鼠
¥ 9295
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 グレー 花火 鹿の子 グラデーション 着物 075w
¥ 16770
(11月展❷) No.1881 未使用シリーズ正絹遠山霞暈し訪問着 超美品
¥ 9360
新品 正絹作家訪問着 反物八掛付き
¥ 25500
袋帯 華紋 唐草 唐花 金糸 着物 103a d
¥ 9555
4k2034 名古屋帯 絹 夏物 夏帯 夏喪帯 絽 黒 柄物 和装 着物
¥ 7722
【早い者勝ち特価品】ワンタッチ 作り帯 掛下帯 婚礼和装用 納期約10日
¥ 10890
専用帯201 ●高級 正絹 本場筑前博多織 松葉仕立て 名古屋帯
¥ 9906
新品 紗紬 夏着物“おとな色に風情を奏で”正絹 仕付け糸付 絹芭蕉 3983
¥ 21560
4k2000 名古屋帯 夏物 夏帯 笹 ベージュ 白 黒 黄色 赤 青 柄物
¥ 7410
コシノジュンコ浴衣反物
¥ 7410
新品 振袖 5点セット 薔薇 刺繍 レース 白地 振袖 長襦袢 半衿 重ね襟
¥ 25398
落札価格10764円
460 入札履歴
終了
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