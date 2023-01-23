『ま-394 浴衣 レディース まとめ売り 20枚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 20分に出品され03月24日 04時 20分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 浴衣



ほとんど着用も可能





着用可能な浴衣沢山入ってます





畳じわあり





リメイク用として出品しました。



着用可能なお品からシミ汚れあるお品迄混合で入ってます



サイズの表示、バラ売りは対応致しておりません。



シミ、変色、汚れがあります。



素材に関しましては、素人ですので参考程度にして頂ければと思います。





日本の伝統のお品を活用していただけるかた、よろしくお願いいたします。







小さく折り畳んでの発送になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ま-394

浴衣 レディース まとめ売り 20枚