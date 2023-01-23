『Hills Science Diet ドッグフード 12kg×2袋【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 03時 31分に出品され04月19日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 過去に取り引きがある方限定

中身新品ですが、外傷ありです。

状態は良好です。



外傷理由

新品の販売をしておりますが

取り扱いの際傷の入ったものは

新品同様ですが、低価格での

販売を行っております！



過去に取り引きある方限定理由

内容のご理解をいただいて購入していただける為

(新規の方に関しましては下記内容ご理解いただいた上で購入お願いいたします)



過去に出品させていただいている出品内容とほとんど同じ内容ですので、出品履歴を一度確認いただきご購入お願いいたします。





- ブランド: Hills

- 商品名: Science Diet

- 用途: 犬用

- 種類: ドッグフード

- 賞味期限: 2025年08月

- 賞味期限: 2025年08月



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし