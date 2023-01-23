『60s Rainier Down ジャケット ダイヤモンドキルト ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 19時 47分に出品され04月25日 19時 47分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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詳しくは、プロフィール欄をご確認ください。



●サイズ



肩幅約48.5cm

身幅約53cm

着丈約75cm

袖丈約65cm



※計測方法により多少の誤差あり。



●ブランド



Rainier Down



●状態



・汚れあり

・ダメージあり



●商品説明



レア！



1960年代頃のRainier Downのダウンジャケット！



内側ダイヤモンドキルティング！



Eddie Bauer（エディーバウアー）などで見られる仕様に似ている一着です！



TALONジッパーが付きます！



色はベージュ！



サイズ表記が見つかりませんが、MからLサイズ相当かと思います！



詳しくは、実寸をご確認くださいませ！



お好きな方はぜひ！





下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。



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#古着屋□□□□



○ブランド一覧

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○アイテム一覧

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○年代一覧

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○ジャンル一覧

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○カラー一覧

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もちろん即購入も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 60s

Rainier

Down

ジャケット

ダイヤモンドキルト

ベージュ