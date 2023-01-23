『バーバリーノバチェックキャンバスレザートートバッグシャドーホース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 05分に出品され03月14日 22時 05分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド



BURBERRY

バーバリー



■状態



少し汚れがありますが目立たないので、気になる方はコメントに質問よろしくお願いします♪





■サイズ（cm）





タテ23cm

ヨコ31cm

マチ12cm

ハンドル 48cm





■素材

キャンバス

レザー





■カラー

茶色

ブラウン





■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



■その他



ノバチェック

トートバッグ ハンドバッグ

キャンバス レザー

シャドーホース ロゴ

レディース

ヴィンテージ ビンテージ vintag 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリーノバチェックキャンバスレザートートバッグシャドーホース