『シャネル マトラッセ ツイード ココ ロゴトートバッグ ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 41分に出品され03月28日 17時 41分に終了予定です。即決価格は193,320円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL/シャネル

マトラッセ ツイード ココ金具2

モデル ロゴ トートバッグ



自身で大手ブランドショップから購入しました。

薄汚れ、金具小傷、色褪せ、毛羽立ち、角僅かな汚れ

大きいダメージはありません。

付属品 なし

カラー ピンク

9番台 シリアルシールあり

シリアル 2902****

素材 ツイード

縦：23cm

横：33cm

サイズ（約）

奥行：12cm

ショルダー：40cm

内ポケット：数 2



もちろん正規品の本物です。ご安心くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル

マトラッセ

ツイード

ココ

ロゴトートバッグ

ピンク