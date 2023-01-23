『yoused レザージャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 09時 51分に出品され04月29日 09時 51分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yoused レザージャケット

1サイズ（M〜Lサイズ相当） ブラック

袖のみスエード仕様になっています。



特段汚れ等は見当たりませんが、あくまでユーズドとなりますので、その点留意の上購入をお願いします。

その他ご質問等ありましたら、お気軽にお尋ねください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ yoused



レザージャケット