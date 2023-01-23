『【Y2K】IB BENLYDESIGN X5000 メタリックシルバーデザイン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 26分に出品され03月14日 16時 26分に終了予定です。即決価格は11,940円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アジアの新鋭時計ブランドIB BENLYDESIGNのリバイバル感満載の腕時計。テックコアなシルエットにメタリックシルバーの高級感、モード感があります。

お届けは、公式ショップ特注のハードケースに入ってのお届けになります。



※希望価格はコメントにてお願いします。

※購入時コメント下さい。専用ページ作ります。

※手元にある実物写真掲載してます。



【割引サービス】

・フォロー割300円引き(3000円以下は100円引き)

・セット購入なるべくお安くします、コメントください

#アクセ好き人生ちゃん



アクセサリー色々あります↓

#人生ちゃんのアクセサリー達



またグランジ系統の小物などもハンドメイドやセレクトショップ、海外サイトで買った物いくつか出してます。グランジコア、フェアリーグランジ、Y2K、サイバーパンク みたいな雰囲気。



フェアリーコア フェアリー グランジ y2k y3k アンティーク パンクロック newpunk パンクファッション ゴスパンク ゴシックパンク ゴスロリ サイバーパンク ヴィンテージ レトロ 希少 レア レース 00s バレエコア ヨーロッパ 海外 ガーリー ゴープコア itimi visitfor bed faith tokyo pinnap ヒステリックグラマー エイチナオト 森ガール 姫系 ギャル系 フレア サブカル サイバーゴス vintage サイケ サイケデリック パンク ロック ギャル 十字架 ラインストーン ダーク punk ゴシック サブカル 非対称 アシメ モード モノトーン 個性派 装苑 グランジロック 退廃美 変形 エモ マクブリング 原宿 姫ギャル 小悪魔 ロリ ロキエ 平成ギャル ガール ヒステリックス ミリタリー d.i.a ピースナウ マクブリング テック ゴア ozzon Vivienne Westwood 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【Y2K】IB

BENLYDESIGN

X5000

メタリックシルバーデザイン