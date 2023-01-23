『90S クリスチャンディオール ナイロンコート ブラウン メンズL 古着 希少品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 37分に出品され03月11日 21時 37分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます"

#くりの古着屋 です



☑︎ サイズL



着丈:約 90



身幅:約 66



肩幅:約 57



袖丈:約 57





☑︎状態: A

少し襟の革の部分が黒くなっています。





【S】未使用品・タグ付き



【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED



【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない



【C】使用感があり、部分的に汚れがある商品



コートをお探しの方は#くりのコート から見ることができます。











⚠︎注意事項⚠︎







☑︎フォロー割引で200円引きさせていただきます。





☑︎素人採寸の為、誤差はあると思います。ご了承下さい。



☑︎サイズ表記も記載していますが、商品によってサイズ感が違いますので、採寸をご参考にしてください。



☑︎サイズが分からないものは全てフリーサイズに選択しております。







☑︎ 写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます。



☑着画の依頼や自分の身長でこの服はどのサイズ感などの質問お控えください。採寸でご確認ください。



☑︎古着故の多少の着用感や細かな汚れがある場合がございます



#ヴィンテージ #ビンテージ



#在庫管理アウター7 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90S

クリスチャンディオール ナイロンコート ブラウン メンズL

古着 希少品