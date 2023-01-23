『ユナイテッドアローズ ソロテック タフタ ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 08時 55分に出品され05月08日 08時 55分に終了予定です。即決価格は10,907円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 ユナイテッドアローズ ソロテック タフタ ダウンジャケット。

新品未使用です。

サイズはメンズLサイズ。

スッキリしたシルエットです。

色はネイビーです。

マルイで購入しました。

定価は29700円です。





SOLOTEX（ソロテックス）とは帝人フロンティア株式会社が開発した衣料用の繊維です。

PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）と言う特殊なポリエステル素材を使用しています。

ソロテックスは通常のポリエステルと異なるバネの様な螺旋状の分子構造をしており、その構造がソロテックスの持つ機能性のカギとなっています。

ダウン80% フェザー20%



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素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ ソロテック タフタ ダウンジャケット