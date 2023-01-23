『エルベシャプリエ マスティックイヴォワール 707gp M 持ち手付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 38分に出品され03月26日 20時 38分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエの707gpになります。



持ち手を付けての数回の使用ですが白い部分に汚れ、内側に少々の汚れがあります。商品の状態は画像にてご確認頂き、ご納得される方の購入をお願いいたします



角スレは見られません、持ち手はノーブランドで付属品は画像の物が全てになります



使用しました中古になりますのでご理解のある方の購入をお願いいたします、発送の際には折りたたんで

で発送いたします、ご理解をお願いいたします



ご不明な点は必ずご質問ください



購入の時にはコメント、自己紹介をご覧になり承諾をいただけた方のみ購入をお願いいたします



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ マスティックイヴォワール 707gp M 持ち手付き