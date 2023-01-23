『【美品】STOKKE ストッケ TRIPP TRAPP ピンク シリアル6 箱有【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 46分に出品され04月23日 04時 46分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【成長に合わせたデザイン】

TRIPP TRAPPは、子供の成長に合わせて調整可能な椅子です。座面や足置きの高さを変えることで、赤ちゃんから大人まで使用できます。



【安全性と快適性】

安全性を考慮したデザインで、安定した座り心地を提供します。クッションやその他のアクセサリーも別売りで用意されています。



【長期間の使用】

長期間にわたって安心して使用できます。耐久性のある素材で作られているため、家庭での使用に最適です。



- ブランド: STOKKE

- モデル名: TRIPP TRAPP

- カラー: ピンク

- シリアル番号: シリアル6

- 特徴: 子供と共に成長する椅子

- 付属品: 取扱説明書

純正の六角レンチは欠品しておりますが、通常の六角レンチをお付け致します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ストッケ