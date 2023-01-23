『inzone buds【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 02時 03分に出品され04月03日 02時 03分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用期間3ヶ月ほど ドングルなど全て揃ってます。

初期のイヤーピースは1度つけて別のものを使っていたため、ほぼ未使用です。

接続安定させるための延長ケーブルもおまけでつけます（これを使わないと不具合が起きやすいそうです）

ニュースで報道されるほどすり替えが多い為、発送後のキャンセルは完全不可とさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり