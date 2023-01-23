『SHELLAC シェラック 2wayトートバッグ ショルダーバッグ レザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 05分に出品され03月27日 17時 05分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



サイズや状態など説明、画像などを良くご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

分からない事ばお気軽にコメント下さい(*^^*)







○アイテム



【 SHELLAC 】



2wayバッグ トートバッグ ショルダーバッグ



レザー × パイソンレザー



A4収納可能

大容量サイズ







付属品なし





○サイズ



サイズ感に関してはお手持ちの物と比べて頂けると幸いです。





タテ 約35センチ

ヨコ 約47センチ

マチ 約12センチ

持ち手高さ 約9センチ

ショルダー長さ 約116センチ 5段階調節可能◎





平置き実寸。

着画はお断りいたします。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。





○状態

多少の角スレございます。

汚れ箇所ございます。

多少使用感ございますが特に目立った汚れや傷、剥がれや割れ、ベタつき、匂い等は無いです。





＊基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。





○カラー



ブラック







○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※ 某大手ブランド中古ショップにて購入をし、真贋鑑定済み商品でございます。







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USEDのため神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SHELLAC

シェラック 2wayトートバッグ ショルダーバッグ レザー