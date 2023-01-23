『Opus japan レザーブルゾン カシミア deer skin カセドラル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 37分に出品され04月12日 21時 37分に終了予定です。即決価格は30,186円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 北米産 ディアスキン(肉厚な鹿皮)を用いた

レザーブルゾンです。

肉厚ですが非常に柔らかくく防水性も優れているレザーです。



関西有力ショップ(Cathedral)カセドラルでオーダーしたものです。



購入価格は30万ほど。



サイズ

肩幅 46.5cm

袖丈 57cm

身幅 47cm

着丈 62.5cm



裏地はカシミヤを用いているので冬場でも薄手のインナーでも十分あったかいです。



ファスナーはtomford(トムフォード)でお馴染みのラッカー二社製のファスナーになります。



ハンガーも付属します。





# CATHEDRAL

# カセドラル

# opus japan

# MOUT RECON TAILOR(マウトリーコンテーラー)

# Ten c(テンシー) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Opus

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レザーブルゾン カシミア deer

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カセドラル