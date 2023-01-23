『星街すいせいANW01 Midnight Grand Orchestra【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 03分に出品され03月20日 19時 03分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ANW01 Midnight Grand Orchestra Version 【ANW01-MGO】



中古で購入したあと1ヶ月ほど使用しました。

全体的に傷はなく美品です。付属品は揃っております。



クリーニング済み

動作確認済み

中古の商品になるのでご理解の上ご購入ください



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし