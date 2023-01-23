『カシミア&ウールバーバリーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 12時 17分に出品され03月25日 12時 17分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お好きな方にお譲りできたらと思っています。

数回着用後長い間自宅保管です。

中古品としてご理解いただける方に

お願いします^_^

ほつれ部分のせてます。

名前刺繍しています。

折グセあります。





バーバリー

コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カシミア&ウールバーバリーコート