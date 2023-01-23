『TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA 7インチボックスセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 51分に出品され03月20日 13時 51分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 薄いヘアーとスレがありますが再生には支障はないと思います。発売から20年ほど経過していますのでご考慮下さい^ ^ チバユウスケ、田島貴男、奥田民生とのコラボを収めた貴重盤です。



毎日100円ずつ値下がりしますので良き時にどうぞ



【アーティスト情報】

TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRAは、日本のスカバンドで、独自のスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで知られています。



【商品内容】

この商品は、7インチビニールレコードを含むボックスセットで、コラボ曲などが収録されています。特にダウンビートセレクターとしての特記事項があります。



【コレクターズアイテム】

音楽ファンやコレクターにとって、貴重なアイテムとなること間違いなしです。レトロなビニールの質感とアートワークが魅力的です。



- アーティスト名: TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

- 商品タイプ: 7インチビニールボックスセット

- 特記事項: ダウンビートセレクター



ご覧いただきありがとうございます。



毎日100円値下げ設定にしていますので良き時にどうぞ 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

アート・デザイン・音楽 タグ TOKYO

SKA

PARADISE

ORCHESTRA

7インチボックスセット