『★ 良品 ★ Dolce & Gabbana 黒 レザー トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 20時 35分に出品され05月10日 20時 35分に終了予定です。即決価格は17,400円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 皮の質はクッタリとした、柔らかい感じでございます。その為自立はいたしません。大切にしておりましたので、大きなダメージは無く。皮の状態も良いと思います。



どうぞ宜しくお願いします。





【ブランドの魅力】

Dolce & Gabbanaは、イタリアの高級ファッションブランドであり、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。このバッグは、そのエレガントなスタイルと実用性を兼ね備えています。



【素材とデザイン】

高級レザーを使用しており、耐久性があり、長持ちします。シンプルでありながらも、洗練されたデザインが魅力的で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

収納袋が付属しており、バッグを保護するための便利なアイテムです。また、ファスナー付きのポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。



- ブランド: Dolce & Gabbana

- 色: 黒

- 素材: レザー

- 付属品: 収納袋、カード有り

- デザイン: トートバッグ

- ファスナー: あり



ご覧いただきありがとうございます。



ドルチェアンドガッパーナ



カラー···ブラック



素材···本革



特徴···横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

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黒

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