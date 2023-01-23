『《 チベット密教 新品 1点物 》 手描き 曼荼羅 天国への道 仏画 仏教 g3【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 15時 37分に出品され05月03日 15時 37分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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チベット密教 仏教 密教 仏画

釈迦 仏陀

ブッダライフ 天国への道

タンカ THANGKA 曼荼羅 マンダラ

手描き 1点物

新品 未使用

縦×横 約36センチ × 約29センチ

キャンパス地

御守り 開運 金運





曼荼羅 マンダラ 梵字 六字真言 オム マニ ペ メ フム ブッダ 仏陀

ヨガ 瞑想 浄化 ヒーリング リラクゼーション セラピー マントラ

ヘルスケア お守り 御守り 釈迦 結界 高野山 空海 弘法大師

比叡山 最澄 縁起物 金運 開運 幸運 強運

肉筆 原画



擦り傷 小傷等がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 新品、未使用