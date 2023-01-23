『専用帯201 ●高級 正絹 本場筑前博多織 松葉仕立て 名古屋帯【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 08分に出品され03月27日 15時 08分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
新品 紗紬 夏着物“おとな色に風情を奏で”正絹 仕付け糸付 絹芭蕉 3983
¥ 21560
4k2000 名古屋帯 夏物 夏帯 笹 ベージュ 白 黒 黄色 赤 青 柄物
¥ 7410
コシノジュンコ浴衣反物
¥ 7410
新品 振袖 5点セット 薔薇 刺繍 レース 白地 振袖 長襦袢 半衿 重ね襟
¥ 25398
正絹 訪問着 花に笹柄に金駒 袷
¥ 10900
専用帯337 ●高級 正絹 塩瀬 刺繍 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 8970
小紋 着物 濃紺 グレー 縞 水文 上質な染め 裄67 Ｌ 中古 sn1359
¥ 9685
瑠璃色ブルーパープル✖️ホワイト 正絹名古屋帯
¥ 7566
Y4694 相良刺繍 薔薇 名古屋帯 正絹 小紋 紬 色無地 白 銀
¥ 9555
4k2649 名古屋帯 唐子 金太郎 刺繍 紺 青 白 緑 柄物 和装 着物
¥ 8580
浴衣 有松鳴海本絞り 花柄模様 黒色 しつけ糸 K-3744
¥ 21900
値下 正絹博多織 半巾帯 27
¥ 10270
名古屋帯＊塩瀬 淡緑色 枝花模様 和装着物 小紋や紬に＊10NY8
¥ 7722
緑&白 縦縞 袷
¥ 1162200
阿木曜子さん着用掲載柄 新品 西陣織袋帯『綿芯御仕立付』フォーマル！
¥ 14000
本日限定ゲリラセール 花 蝶 黒地 振袖 袷 正絹 F002
¥ 9734
正絹 さ上質な縞柄小紋 袷
¥ 9360
作家物 一越地 本加工染 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り HH782
¥ 10764
落札価格9906円
854 入札履歴
終了
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