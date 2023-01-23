『【Diesel】ダメージワイドデニム D-Sire W26 L30【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 09分に出品され04月20日 20時 09分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dieselのダメージワイドデニムです

去年、新宿伊勢丹の正規店にて¥53,900で購入し

10回程度の着用です



Straight Jeans 1996 D-Sire 007f6

W26 L30



ウエスト幅40.5cm

ヒップ幅51.3cm

ウエストからヒップまでの長さ16.5cm

わたり幅34.1cm

膝幅29.9cm

裾幅31.8cm

股上29.3cm

股下76.0 cm





デニム製品のため現状あえて洗濯はしていませんが、

ご希望であれば手洗いののち発送いたします。





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ルーズフィットスタイルから新たな美脚モデル「DーSIRE」が登場

従来の軽石を使ったストーンウォッシュではなく、専用の機械を使って加工を施すことで、生地にダメージを与えずとてもソフトな肌触りに

また耐久性があり長く愛用していただけます

大胆なダメージ加工が抜け感を演出し、透け感のあるトップスやコンパクトなトップスとも相性が良く、デニムスタイルに女性らしさをプラスします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【Diesel】ダメージワイドデニム

D-Sire

W26

L30