『丸持ち手アタバック■アタ■バリ島■アジアン雑貨■カゴバック■新品未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 51分に出品され03月13日 13時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。



写真は発送する商品を撮影して出品しています。





職人が一点一点手作りでつくったバリのアタ製品です。

しっかりした作りなので形崩れしません。

燻してあるため防臭防虫効果があるのも保管が楽な点です。



麻やコットン素材のワンピースやブラウス、ワイドパンツなどのナチュラルな装いに合わせると素敵です。

丸い持ち手がポイントで、総柄の手の凝ったとてもしっかりした編みで大人感、高級感のあるデザインになっています。





素材:アタ



サイズ:(約ｃｍ）

W:上32 底 18 H: 29.5 (持ち手を含まない)D:上8 底8

持ち手を含高さ:46

持ち手：まる部分のサイズ 直径(内径)13.5(外径)16





アタバックは手作りのため、サイズや編み目が均等でない部分があります。





【アタとは】

アタとは、主にインドネシアに生息するシダ科の植物で別名「アトゥ」と呼ばれています。その茎の部分を使い一目一目職人の手で丁寧に作られたものがアタ製品やアタ雑貨は伝統工芸としても有名です。 編んで約1週間ほど日干した後、ココナッツの実を裂いてチップにしたもので燻します。 燻すのは防虫・防カビが目的ですが、燻すことによりアタ製品独特の香りとアメ色に仕上がります。



【バリ島のトゥガナン村で作られた一級品】

インドネシア バリ島の中心地から車で２時間、バリ島の先住民バリアガが暮らすトゥガナン村でアタ製品は作られています。 アタ製品はバリ島の伝統工芸品のひとつです。 ★

直接トゥガナン村まで訪問し、熟練の職人に製作を依頼。 編み目が綺麗で整ったクオリティの高いアタ製品を作ってもらいました。



【アタバッグの注意点 】

すべて手作りの為、ささくれ、多少の歪み、色ムラ、ガタツキなどがある場合があります。

巾着（布）に色ムラ、色トビ、汚れに見える箇所、縫製が雑な箇所などがある場合があります。革使用の場合、多少の傷、色ムラなどある場合があります。



【その他の注意点】

●色は撮影の時間帯スマホやパソコンによって見え方が違う場合があります。 ●返品・交換はお受けしておりませんので、ご不明な点はお問い合わせください。





#アタ #バリ島 #アタバック #アジアン雑貨 #カゴバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ 丸持ち手アタバック■アタ■バリ島■アジアン雑貨■カゴバック■新品未使用