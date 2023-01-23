『TXT バムグッ プルバトゥ フェイスクッション ポップアップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 38分に出品され03月13日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TXT ボムギュ プルバトゥ バムグッ フェイスクッション ポップアップ

ぬいぐるみ



渋谷のポップアップで購入したもので、新品未使用です。

即購入◯ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

K-POP・アジア タグ TXT

バムグッ

プルバトゥ



フェイスクッション

ポップアップ