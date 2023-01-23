『韓国限定THE NORTH FACE ショルダーバッグ黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 06時 44分に出品され04月03日 06時 44分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザノースフェイス バッグ メンズ レディース ショルダーバッグ ブラック ホワイトレーベル HOBO BAG L NN2PP58J BLK A4対応



【韓国限定ホワイトレーベル】

新品未使用

韓国直営店にて購入しました

A4対応



【機能性】

調整可能なストラップ付き。

外側にもポケットがあり。



【素材】

リサイクル素材を使用しており、環境に配慮したデザインです。耐久性が高く、日常使いに最適です。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いからアウトドアまで幅広く活躍します。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- タイプ: メッセンジャーバッグ

- 内側のラベル: リサイクル素材使用

- ストラップ: 調整可能

- ポケット: 外側ポケットあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 韓国限定THE

NORTH

FACE

ショルダーバッグ黒